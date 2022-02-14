Захід відбувся в ніч з 13 на 14 лютого.

У ніч з 13 на 14 лютого відбулася головна спортивна подія року в США - Супербоул. Це було фінальне змагання року за звання чемпіона Національної футбольної ліги (НФЛ) Сполучених Штатів Америки.

У перервах між грою глядачі могли побачити не тільки трейлери багатьох очікуваних далеко за межами США кіносеріальних новинок, а й насолодитися виступами улюблених виконавців.

На Супербоулі-2022 виступили Емінем, Снуп Догг, Кендрік Ламар, Доктор Дре і Мері Блайдж.

Але найбільше вболівальників здивував репер 50 Cent, який виступав вниз головою. А після виступу він схилив коліно на підтримку руху "Життя чорних важливе", який бореться проти расизму і поліцейського насильства.

Нагадаємо, раніше репер 50 Cent показав танець оголеної ляльки на весіллі в Росії.

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