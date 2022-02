"Володар перснів", "Доктор Стрендж", "Місячний лицар" і не лише: всі трейлери з Супербоул

У ніч з 13 на 14 лютого в перервах Супербоул 2022 показали трейлери багатьох очікуваних далеко за межами США кіносеріальних новинок. Серед них – перший трейлер серіалу по "Володарю перснів", нові ролики до марвеловських "Доктор Стрендж 2" і "Місячний лицар", а також перший погляд на новий хоррор від Джордана Піла, тизери до нових фильмів DC і ще багато цікавого. Детальніше читайте в огляді УНІАН.

Фінал Національної футбольної ліги США, або ж просто Супербоул, є знаковою подією не тільки для фанатів американського футболу, але і в цілому всіх тих, хто стежить за світом розваг далеко за межами Штатів.

А все тому, що традиційно перерви між таймами під час Супербоула заповнюються трейлерами найочікуваніших кіносеріальних новинок, рекламними роликами від зіркових режисерів з голлівудськими легендами (наприклад, цього року був Арнольд Шварценеггер в образі грецького бога Зевса) і, нарешті, виступами музичних топ-зірок.

УНІАН зібрав трейлери всіх майбутніх кіносеріальних новинок, представлених під час Супербоул 2022 в ніч з 13 на 14 лютого.

Володар перснів

По-перше, на Супербоул представили перший трейлер майбутнього серіалу "Володар перснів" (The Lord of the Rings: The Rings of Power) за мотивами творів Джона Р. Р. Толкіна. Події серіалу відбуватимуться за тисячі років до трилогій "Хоббіт" і "Володар перснів" і охопить всі головні події цього періоду: викування кілець влади, сходження Саурона, епічну історію Нуменора, а також останній альянс ельфів і людей.

Судячи з трейлеру, на глядачів чекає проект, який зможе потягатися за розмахом натурних зйомок і декорацій з його повнометражними попередниками авторства Пітера Джексона. Також глядачам обіцяють більшу расову різноманітність персонажів, що, втім, сподобалося не всім. Чекає на глядачів і повернення кількох персонажів з ранніх фільмів, зокрема, ельфів Ельронда і Галадріель, правда, у виконанні нових акторів.

Прем'єра серіалу запланована на 2 вересня 2022 року на Amazon Prime Video.

Доктор Стрендж: В мультивсесвіті божевілля

Також на Супербоул показали новий, ще більш похмурий трейлер майбутнього супергеройського фільму "Доктор Стрендж: В мультивсесвіті божевілля" (Doctor Strange in the Multiverse of Madness). Події другого сольного фільму про майстра містичних мистецтв доктора Стівена Стренджа (Бенедикт Камбербетч) розгортаються після торішнього "Людина-павук: Додому шляху немає".

З трейлера вже ясно, що спроби Стренджа змінити хід історії за допомогою магії в попередніх фільмах мали плачевні наслідки, остаточно зруйнувавши кордони між різними всесвітами. І тепер головним ворогом стане альтернативна версія персонажа Доктора Стренджа, з якою глядачі вже могли познайомитися в анімаційному серіалі "Що, якщо...?", що вийшов на екрани влітку 2021 року.

У новому трейлері глядачам показали трішки більше "злого Стренджа", трішки більше Ванди (Елізабет Олсен), що продовжує опановувати силу, яку вона в собі відкрила в серіалі "Ванда/Віжн" (2021), а також докладніше зупинилися на новому персонажі Америка Чавес, також відомій як Міс Америка, у виконанні актриси Сочіл Гомес. Також, за чутками, у фільмі має з'явитися Патрік Стюарт в ролі Професора Ікс, відомого за цією роллю у фільмах із серії "Люди Ікс". Невже, довгоочікуваному крос-оверу бути?!

В український прокат фільм має вийти 5 травня 2022 року.

Місячний лицар

Ще одна довгоочікувана новинка від Marvel, новий тизер якої показали на Супербоул – серіал "Місячний лицар" (Moon Knight) з Оскаром Айзеком в головній ролі, який, за словами босів кіногіганта, має разом з новим "Доктором Стренджем" бути набагато похмурішим і брутальнішим за попередні роботи в рамках кіновсесвіту.

Персонаж Місячний лицар буде представлений вперше в рамках кіновсесвіту Marvel 30 березня 2022 року на Disney+. У центрі сюжету серіалу – колишній морський піхотинець США Марк Спектор з дисоціативним розладом особистості, який, опинившись на межі смерті, стає провідником єгипетського бога Місяця Хонсу.

Судячи з уже представлених промо-матеріалів, в серіалі глядачам покажуть мінімум дві "людські іпостасі" головного героя – самого Спектора і скромного співробітника сувенірного магазину Стівена Гранта, що страждає від провалів в пам'яті й спогадів про інше життя. Також у фільмі буде показаний сам Місячний лицар і ще одне його супергеройське альтер-его Містер Найт.

Крім того, в якості антогоніста у фільмі з'явиться персонаж Артура Херроу – лідера секти, який заохочує Спектора прийняти його внутрішню темряву. Його роль виконає Ітан Хоук.

Також "Місячний лицар" став одним з останніх проектів французького актора Гаспара Ульєля, який трагічно загинув під час катання на лижах у січні 2022 року. У серіалі актор виконав роль лиходія Антона Могарта / Опівнічної людини.

Ні / Nope

Ще один сюрприз від Супербоула – науково-фантастичний фільм жахів "Ні"(Nope) режисера, сценариста і продюсера Джордана Піла, який до цього зняв успішні хоррори "Пастка" і "Ми".

Головну роль у фільмі виконає Деніел Калуя – зірка фільмів "Пастка", "Юда і чорний месія" і "Чорна пантера". Також у фільмі знялися актриса і співачка Кеке Палмер, зірка "Мінарі" і "Ходячих мерців" Стівен Йон і зірка "Ейфорії" Барбі Феррейра.

Сюжет фільму поки що не розкривається, та й трейлер прояснює небагато. Однак ясно одне – буде похмуро і знову про black power.

В прокат фільм має вийти 22 липня 2022 року.

Світ Юрського періоду 3: Домініон

Також на "Супербоул" показали трейлер майбутнього науково-фантастичного фільму "Світ Юрського періоду 3: Домініон" (Jurassic World: Dominion), який, правда, вже був доступний онлайн з минулої п'ятниці.

Події нового фільму розгортатимуться через деякий час після попередньої частини, в світі, де величезні рептилії тепер живуть пліч-о-пліч з людьми. Після подій 2018 року динозаври стали поширені в диких місцях, що оточують міста по всьому світу. Стародавні ящери і сучасні люди намагаються співіснувати в одній еко-системі, і часом це призводить до фатальних наслідків.

Відомо, що до своїх ролей повернуться актори з перших двох частин нової трилогії "Світ Юрського періоду" – Кріс Претт і Брайс Даллас Ховард. Також у фільмі з'являться актори з оригінального "Парку Юрського періоду" – Сем Нілл, Джефф Голдблюм і Лора Дерн. Серед новачків франшизи – Омар Сі ("1+1", "Люпен").

В український прокат фільм вийде 9 червня 2022 року.

Сонік 2

Крім того, в перервах між іграми Супербоул показали новий тизер пригодницької комедії "Сонік 2" (Sonic the Hedgehog 2). Цього разу кумедному надшвидкому їжачку Соніку доведеться об'єднатися з лисеням Тейлзом, щоб відправитися в кругосвітню подорож і знайти безцінний смарагд, в якому укладені сили, здатні знищувати цілі цивілізації, до того, як він потрапить в погані руки. Тобто до лиходійського доктора Роботніка у виконанні Джима Керрі. Тепер з ним заодно буде загадковий напарник Наклз.

У прокат фільм вийде 8 квітня 2022 року.

Загублене місто

Ще на Супербоул показали трейлер романтичного комедійного бойовика "Загублене місто " (The Lost City) з Сандрою Буллок, Ченнінгом Татумом і Деніелом Редкліффом.

Фільм розповість про письменницю пригодницьких романів, яка звикла жити в екзотичних місцях і яку викрадає ексцентричний мільйонер. Рятувати її вирішить чоловік-модель, який послужив праобразом головного героя її книг.

У прокат фільм вийде 25 березня 2022 року.

Превью фільмів Netflix і DC на 2022 рік

Також під час Супероул показали компіляцію кіноновинок, які повинні вийти на стрімінговому сервісі Netflix в 2022 році. Серед них – "Сіра людина", "Ножі наголо 2", "Проект "Адам", "Енола Холмс 2" і багато іншого. Втім, глядачі вже могли бачити цю добірку 10 днів тому.

Крім цього глядачам показали одним роликом тизери фільмів, які вийдуть на екрани в цьому році в рамках кіновсесвіту DC – "Бетмен", "Чорний Адам", "Флеш" і "Аквамен і загублене Королівство".

Марина Григоренко