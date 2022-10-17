Пісні українською мовою стають більш популярними не тільки в нашій країні, а й у всьому світі. Особливо український контент став більш важливим і впізнаваним після перемоги на Євробаченні-2022 нашої групи Kalush Orchestra. Розповідаємо, які нові пісні сьогодні заслуговують на додавання в ваш плейлист.
- Анна Трінчер і Positiff - "Який ти козак"
- CHEEV - "Мрієшся"
- Надя Дорофєєва - "Утвоїй душі"
- Дантес - "NOT A REFUGEE"
- KOLA - "Біля серця"
Анна Трінчер і Positiff - "Який ти козак"
Пісня, яка вийшла всього кілька днів тому, стала справжнім хітом. Під неї масово знімають відео в Tik-Tok і Instagram. Композиція має досить запальний мотив, що добре запам'ятовується, тому після прослуховування ви точно не зможете її забути.
CHEEV - "Мрієшся"
Візитною карткою цього артиста стала пісня "Гарно так", яку він випустив ще в 2021 році. Однак саме зараз, через місяці повномасштабної війни, вона знайшла величезну популярність. Сам артист дуже цьому радий, і називає це великою удачею.
Оскільки зараз він на слуху, то вирішив не зупинятися і представив публіці нову зворушливу композицію.
"На створення треку "Мрієшся" мене надихнула концепція фільму Крістофера Нолана" Початок", про різні рівні сновидінь, в яких знаходяться люди. Іноді навіть в нічних кошмарах перебувати легше, ніж в реальності. Але, врешті-решт, "Мрієшся" - це пісня про кохання, вона передає палітру почуттів, що переживає людина після розлуки, поставивши крапку у відносинах", - розповів співак.
Надя Дорофєєва - "Утвоїй душі"
Ця композиція увійшла до її першого україномовного альбому "Сенси", який зірка представила публіці у вересні. Враховуючи те, що таких попсових пісень українською досить мало, виконавиця змогла підкорити цю нішу. Тепер слухачі з нетерпінням чекають на її новинки.
Дантес - "NOT A REFUGEE"
Артист намагається не відставати від своєї колишньої дружини, і теж порадував публіку новою піснею. До речі, в кліпі він використовував кадри, зняті його підписниками. Потрапила туди і новоспечена кохана Володимира - Даша Кацуріна.
KOLA - "Біля серця"
Ще один головний тренд соціальних мереж - це знімати короткі відео під ліричну композицію "Біля серця". У ній співається від імені дівчини, яка сумує за своїм коханим, який воює на передовій.
Нагадаємо, Сергій Бабкін присвятив пісню звільненій з полону захисниці "Азовсталі".
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