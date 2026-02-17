'Він залишився моїм другом': відомий артист заявив, що у Кобзона був український паспорт

Його нібито видали для того, щоб співак займався політичною агітацією.

Народний артист України і композитор Олександр Злотник заявив, що досі вважає своїм другом російського співака Йосипа Кобзона, який підтримав вторгнення Росії на Донбас.

В інтерв'ю Дмитру Гордону, який назвав Кобзона "приголомшливою людиною", Злотник згадав, як Кобзону колись видали український паспорт, щоб той міг агітувати на виборах за партію "За єдину Україну". Також він розповів, як одного разу Петро Порошенко попросив його домовитися зі співаком про виступ перед військовослужбовцями в Білій Церкві, і той погодився.

"Він каже: "Сашо, ти добре подумав, тобі це потрібно?" Я кажу: "Так, подумав, потрібно". Ну добре, каже, все. І приїхав, і виступив. І в зал просто ломилися люди, там 2 тисячі людей залишилися на вулиці, тому що зал на 1400. Там мало двері не били".

Також Злотник розповів, що колись колишній мер Києва Олександр Омельченко і Леонід Кучма попросили його запросити Кобзона на концерт для ветеранів, який мав відбутися 7 травня. Російський співак приїхав, хоча в той день планував піти на інавгурацію Путіна.

"Він приїжджає і показує мені запрошення. "Кобзон Йосип Давидович, запрошую вас на інавгурацію Володимира Володимировича 7 травня. Тобто він не пішов на інавгурацію Путіна, приїхав до вас", - згадав композитор.

При цьому артист запевняє, що після 2014 року, коли Кобзон підтримав російський напад на Україну, вони жодного разу не спілкувалися. На запитання, що сказав би йому в розмові, він відповів так:

"Люди хочуть жити самостійно. Це вже окрема країна зі своєю конституцією, зі своєю територією. Ось. І дайте жити. Якщо є розлучення, ну так розійдіться по світу, а не бийте один одного. Україна нарешті здобула незалежність, стільки років. І ось у неї почалося своє. Нехай з помилками, нехай як, але це своє, це наше. І не треба нас лікувати і вказувати, а тим більше таким методом, як почала робити Росія".

Нагадаємо, після початку російської агресії проти України в 2014 році Кобзон відкрито підтримав дії Росії. Він відвідував тимчасово окуповані території Донбасу і публічно висловлювався на підтримку військових формувань. Також Кобзон заявляв, що вважає те, що відбувається, "громадянським конфліктом", і критикував українську владу.

