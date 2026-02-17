Помер Біллі Стейнберг, автор культових хітів Мадонни та Вітні Гʼюстон

Сонграйтер тривалий час боровся з раком.

Пішов із життя відомий автор пісень, володар премії "Греммі" Біллі Стейнберг.

Про це повідомляє Variety. Сонграйтер відійшов у вічність після тривалої боротьби з раком. Стейнбергу було 75 років.

На рахунку сонграйтера – одні з найвідоміших хітів Мадонни, Вітні Гʼюстон та інших виконавців. Перші пісні були написані у співпраці з Томом Келлі – Стейнберг писав майже всі тексти, а Келлі був відповідальним за музику.

Серед їхніх творів такі відомі пісні:

"Like a Virgin" Мадонни,

"True Colors" Сінді Лаупер,

"Eternal Flame" гурту Bangles,

"Alone" гурту Heart,

"So Emotional" Вітні Г'юстон,

"I Touch Myself" Divinyls,

"I'll Stand by You" Pretenders,

"How Do I Make You" Лінди Ронстадт,

"I Drove All Night" Роя Орбісона та Сінді Лаупер.

У 1990-х Том Келлі відійшов від справ. Водночас Стейнберг продовжував досягати успіху з іншими партнерами. Він створив такі хіти як "Falling Into You" Селін Діон та "Give Your Heart a Break" Демі Ловато.

Пісні сонграйтера також виконували Тіна Тернер, Лора Брейніган, Ніколь Шерзінгер та багато інших артистів.

У 2011 році Стейнберга включили до Зали слави авторів пісень разом із Томом Келлі.

