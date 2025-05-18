Серед українських захисників була і скрипалька Ольга Рукавишникова, яка втратила на війні з окупантами око.

Рок-музикант, фронтмен гурту U2 Боно вийшов на червону доріжку Каннського кінофестивалю разом з українськими воїнами. Компанію Боно склав і голлівудський актор Шонн Пенн, який активно підтримує Україну.

На фестивалі зірка представив свій біографічний фільм "Історії капітуляції". Стрічка зірвала семихвилинні овації після премʼєри, йдеться на сторінці Культурних сил України в Інстаграм.

Сам Боно звернувся до глядачів, згадавши про боротьбу українських воїнів:

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"Ви захищаєте нашу свободу. Дякую вам. Слава Україні".

До складу української делегації увійшли учасники бойових дій. На червоній доріжці з Боно та Шоном Пенном були:

Коля Сєрга – співак, співзасновник "Культурного десанту".

Тарас Столяр – бандурист, оператор БПЛА. Захищав Україну на Донбасі та на Харківському напрямку.

Юрій Іваскевич – оперний співак і боєць ТРО ЗСУ. Втратив ногу у боях з окупантами на Запорізькому напрямку.

Ольга Рукавишникова – скрипалька і диригентка, розвідниця. У боях за Україну Ольга отримала п'ять поранень. У травні 2023 року жінка втратила на фронті око.

Валерій Широков – навідник мінометного розрахунку в ТРО, також є пресаташе Культурних сил.

Артем Познанський, воїн 59-ї ОШБР і оператор Культурних сил.

"Жест Боно був більш ніж символічним. Стоячи разом з українськими солдатами на одній з найпомітніших культурних сцен світу, він підтримав основоположний дух Канн – опір тиранії та солідарність з тими, хто обирає свободу", – зазначили в Культурних силах.

Каннський кінофестиваль і Україна

Цьогоріч на Каннському фестивалі, який проходить з 13 по 24 травня, покажуть одразу три стрічки про Україну. Зокрема, йдеться про фільм "Зеленський" режисерів Іва Жолана, Лізи Ізвесті та Аріан Шемен (Франція, 2025 рік), який розповідає про шлях українського президента.

Глядачам також представлять картину "Наша війна" Бернара-Анрі Леві та Марка Русселя, яка розповідає про події в Покровську Донецької області і Сумах, де разом воюють українці та французькі добровольці.

Стрічка оскароносного режисера Мстислава Чернова "2000 метрів до Андріївки" також буде представлена на фестивалі.

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