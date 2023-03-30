Автора майбутнього хіта засипали компліментами.

Український виконавець Після дощу презентував ліричну пісню під назвою "Хочеш". Вона відразу ж стала вірусною в соціальній мережі TikTok, завдяки душевним рядкам і приємному голосу артиста.

Користувачі мережі зняли безліч відео під цю пісню і відзначили, що вона точно стане хітом.

"Хочеш, будемо з тобою танцювати до ночі.

Хочеш, я дивитимусь завжди в твої очі.

Будемо сміятися, немов хто лоскоче

Тільки скажи мені, що ти цього хочеш",- йдеться в приспіві.

Як відреагували користувачі мережі

"Яка кайфова пісня, а головне, що українською мовою"

"Сподіваюсь, ця пісня буде популярною. Вона бомбезна"

"З перших секунд засіла в голові. Дякую за вашу творчість"

"Вас дуже приємно слухати. Хочеться ще більше таких треків"

"Слова, голос, вайб - просто вогонь"

"Неймовірно крута пісня в чудовому стилі"

"У вас голос солодкий, як мед"

Нагадаємо, раніше Нікітюк і учасник "Голосу країни" випустили пісню, але їх лають за плагіат.

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