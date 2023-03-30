Український виконавець Після дощу презентував ліричну пісню під назвою "Хочеш". Вона відразу ж стала вірусною в соціальній мережі TikTok, завдяки душевним рядкам і приємному голосу артиста.
Користувачі мережі зняли безліч відео під цю пісню і відзначили, що вона точно стане хітом.
"Хочеш, будемо з тобою танцювати до ночі.
Хочеш, я дивитимусь завжди в твої очі.
Будемо сміятися, немов хто лоскоче
Тільки скажи мені, що ти цього хочеш",- йдеться в приспіві.
Як відреагували користувачі мережі
- "Яка кайфова пісня, а головне, що українською мовою"
- "Сподіваюсь, ця пісня буде популярною. Вона бомбезна"
- "З перших секунд засіла в голові. Дякую за вашу творчість"
- "Вас дуже приємно слухати. Хочеться ще більше таких треків"
- "Слова, голос, вайб - просто вогонь"
- "Неймовірно крута пісня в чудовому стилі"
- "У вас голос солодкий, як мед"
Нагадаємо, раніше Нікітюк і учасник "Голосу країни" випустили пісню, але їх лають за плагіат.