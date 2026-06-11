'Ніхто не образиться': Зеленський назвав найулюбленішого музиканта та гурт

Президент зізнався, що засинає під музику.

Президент України Володимир Зеленський назвав улюблений музичний гурт та артиста. На презентації результатів державної програми підтримки культури "Тисячовесна" глава держави зізнався, що любить "Океан Ельзи" та Святослава Вакарчука.

"Я люблю "Океан Ельзи", чесно. Тільки не кажіть Вакарчуку. Але правда: у нас дуже багато різних талантів. Я називаю Вакарчука, бо ніхто не образиться, що я назвав Вакарчука. Є справді молоді й дуже талановиті, а може, й талановитіші, ніж Вакарчук. Але точно ніхто так не образиться", – заявив Зеленський, передає "Главком".

Крім того, президент додав, що слухав треки Bad Bunny і залишився під враженням.

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"Я вважаю, що у всіх жанрах музики у нас дуже круті люди, абсолютно талановиті. Я ніколи не думав, що я, наприклад, Bunny послухаю з таким задоволенням", - сказав Зеленський.

При цьому глава держави поділився, що користується різними музичними платформами - YouTube Music, Spotify, Apple Music:

"Я всім користуюся. Я засинаю так, чесно".

Нагадаємо, раніше УНІАН писав, що у 2025 році напередодні Дня Незалежності лідер гурту "Океан Ельзи" Святослав Вакарчук отримав нагороду "Національна легенда України" від президента України Володимира Зеленського.

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