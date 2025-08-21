Співак поділився, чому ця відзнака для нього така особлива.

Напередодні Дня Незалежності лідер гурту "Океан Ельзи" Святослав Вакарчук отримав відзнаку "Національна легенда України" від президента України Володимира Зеленського.

Після церемонії нагородження артист написав зворушливий допис у своєму блозі в Instagram. Вакарчук поділився з прихильниками думками та розповів, чому ця відзнака для нього така особлива.

"Скажу відверто, я не дуже звик до державних нагород чи відзнак, та й вважаю, що найбільше на них заслуговують наші захисники і захисниці, які кожного дня захищають Україну на фронті. Але сьогоднішня відзнака - це визнання не тільки моєї заслуги", - заявив музикант.

За словами Святослава, ця нагорода - не лише його особисте досягнення, а й усієї команди. Також виконавець подякував своїм прихильникам, які впродовж багатьох років підтримують творчість "Океану Ельзи".

"Це визнання таланту, зусиль та праці моїх колег-музикантів, з якими я пройшов пліч-о-пліч багато років. Це визнання кропіткої роботи нашої команди, яка допомагає творити" - емоційно висловився Вакарчук.

Ця промова зворушила багатьох шанувальників та колег артиста. Що цікаво на допис відреагувала російська співачка Алла Пугачова, відзначивши, що Вакарчук дійсно заслуговує на подібні відзнаки: "Заслужив! Браво!".

Варто зазначити, що у свої 50 років Святослав став наймолодшим музикантом, який отримав президентську відзнаку "Національна легенда України". До нього лауреатами ставали Софія Ротару, Юрій Рибчинський, Тарас Петриненко, Ігор Поклад, Ніна Матвієнко та Василь Зінкевич (відзначений цього року).

До слова, нещодавно Святослав Вакарчук презентував зворушливий трек "Привіт, я вдома" із військовим з "Азову".

