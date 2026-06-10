Зеленський підтвердив удар ракетою 'Фламінго' по воєнному заводу в Чебоксарах (відео)

Президент повідомив також про ураження російського НПЗ "Куйбишевський" у Самарському регіоні.

Цієї ночі українські FP-5 Flamingo влучили у воєнний завод у Чебоксарах, який забезпечує армію окупанта компонентами для дронів і ракет. Про це у Telegram повідомив президент України Володимир Зеленський.

Він заявив, що Україна продовжує застосовувати "українські далекобійні санкції" проти російських воєнних об’єктів і нафтової галузі.

За словами президента, також уражено також за минулу ніч нафтопереробний завод "Куйбишевський" у Самарському регіоні.

"Відстань від лінії фронту – понад 900 кілометрів", - додав Зеленський.

Він також зазначив, що уражено і два об’єкти нафтової інфраструктури у Володимирському регіоні на відстані 700 кілометрів.

Удари по Росії

Як повідомляв УНІАН, кілька регіонів Росії вночі з 9 на 10 червня опинилися під ударами українських дронів і ракет, уражено важливі цілі.

Мешканці Самарської області повідомляли про численні вибухи, після чого над містом піднявся стовп диму. В результаті атаки атаковано і горить Куйбишевський НПЗ у Самарі - це один з найбільших нафтопереробних об'єктів регіону. Він виробляє понад 30 видів нафтопродуктів і має потужність близько 7 млн тонн на рік. Це вже нне перший удар по цьому зводу.

Також вранці 10 червня в Чебоксарах (Чуваська Республіка) був атакований військовий завод "ВНІІР-Прогрес", там спалахнула пожежа. На цьому заводі виготовляють електромеханічні приводи, гідросистеми та блоки управління для важкої бойової техніки – від самохідних гаубиць до ракетних комплексів "Іскандер". Там також випускають ключовий елемент російського захисту від українських систем радіоелектронної боротьби – антени "Комета", які забезпечують роботу з GLONASS/GPS і мають захист від глушіння сигналу. Такі модулі використовуються в оперативно-тактичних ракетах "Іскандер-М", крилатих ракетах типу "Калібр", Х-101, Х-69, плануючих авіабомбах (УМПК), безпілотниках "Орлан-10", Lancet, у нових шахедах.

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