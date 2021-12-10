Пірати" – колаборація з альбому ВАТРА red.

"Жадан і Собаки" та гурт ТНМК запалив серця фанатів щирого рок-н-ролу новим треком "Пірати". Музиканти поєднали класичне гітарне соло з драйвовим фірмовим поетичним речитативом Жадана й добротним бітом "Танку".

Ролик вже з’явився на платформах ТНМК.

"Пірати" – колаборація з альбому ВАТРА red; ідея Віктора Придувалова, текст Сергія Жадана, аранжування та продюсування Фагота.

"Три музичні одиниці: ТНМК, Жадан і Собаки та VOID об'єдналися в одній пісні, бо всі — пірати. Підіймайте прапор та запалюйте вогні, многая літа рому й рок-н-ролу!" - пишуть музиканти.

Текст треку ("Вривайся, брате, ми усі тут пірати / Ніхто не збирається лягати й помирати.. / Хай нам не відміряли любові та удачі. / З нас не помирали тільки мертві і ледачі") несе життєствердний сенс перед обличчям смерті, але й відсилає, таким чином, до подій російсько-української війни. Остання тема, без сумніву, знайома хлопцям з гурту "Жадан і собаки".

Колаборацію музикантів високо оцінили фани гуртів:

Многая літа ТНМК і всім причетним. Ви зробили цей день

Брутально, стьобно, хлопці вогонь!

Мурррррахи по тілу і пальчик сам тягнеться натиснути на репіт! Многая літа вашому фіту!)

Пісня неймовірно крута! Кліп шикарний, окрім сцени з дівчатами і ромом. З точки зору побудови кадру і композиції вогонь, але сама по собі вона наче руйнує ритм кліпу.

Брутальним хлопцям - брутальний кліп! 🔥🔥🔥

"І в ті дні люди смерти шукатимуть, та не знайдуть її! Померти вони захотять, та втече від них смерть!..." Біблія

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