Зазначається, що волога особливо важлива в посушливі періоди, коли немає дощів і снігу.

Зимовий полив приносить деревам користь, проте робити його потрібно не так часто, як влітку.

Як пише Southernliving, дерева перебувають взимку в стані спокою, але насправді можуть пересихати від холодної, сухої погоди та вітру, а коріння при цьому залишається активним.

Зазначається, що волога особливо важлива в посушливі періоди, коли немає дощів і снігу. Хоча поливати не слід після замерзання землі, підвищення рівня вологи в деревах у теплі зимові дні може значно сприяти їхньому здоровому росту навесні.

Відео дня

Чому важливий зимовий полив

Деревам потрібна вода взимку, щоб ізолювати коріння і захистити його від екстремальних температур. Вологий ґрунт тепліший за сухий. Полив також забезпечує більш активне зростання навесні, якщо дерева не страждали від зневоднення всю зиму.

Дерева, які відчувають нестачу вологи взимку, слабшають і можуть проявляти ознаки пошкодження або загибелі з настанням тепла.

Якщо погода особливо суха і вітряна, дерева можуть пересихати швидше, ніж зазвичай, а вічнозелені рослини схильні до зимових опіків у сухих, холодних і вітряних умовах, оскільки втрачають вологу через хвою.

Як поливати дерева взимку

Коли земля замерзла, вона не може вбирати воду, тому поливайте дерева, коли температура становить близько 4ºC або вище.

Якщо на землі лежить сніг, поливати не потрібно, оскільки він додасть вологи в міру танення.

Дорослі дерева слід поливати приблизно раз на місяць взимку. Молодим деревам потрібен полив частіше, приблизно кожні 2 тижні, тому перевіряйте вологість ґрунту і поливайте, коли він буде сухим. Перевірте вологість ґрунту навколо дерева, викопавши яму глибиною кілька сантиметрів. Якщо вона суха, значить, дереву потрібна вода.

Використовуйте крапельний поливальний шланг, щоб повільно і глибоко полити поздовжню лінію крони дерева - ділянку на землі безпосередньо під зовнішніми краями крони дерева, де росте коріння.

Найкращий час для зимового поливу дерев

Найкращий час для поливу дерев взимку - ранній ранок або середина дня, коли земля прогрілася, і до того, як температура повітря знизиться. Це дасть ґрунту час увібрати воду до настання нічного зниження температур.

Поради щодо поліпшення поливу дерев

Захистіть дерева від зимового зневоднення, добре поливаючи їх з літа до осені і до настання заморозків. Шар органічної мульчі також може допомогти зберегти вологу і регулювати температуру ґрунту. Він також може запобігти висиханню і розтріскуванню ґрунту навколо дерева через замерзання і відтавання. Продовжуйте зимовий полив доти, доки навесні дерева не почнуть покриватися листям, після чого можна відновити звичайний полив.

Інші новини про догляд за деревами

Раніше садівники розповідали, як підготувати вишню до зими, щоб зібрати великий урожай. Фахівці наголосили, що своєчасний догляд за вишневими деревами забезпечить їхнє здоров'я та рясне плодоношення.

Вас також можуть зацікавити новини: