Попри обстріли і блекаути: на фінал Нацвідбору на 'Євробачення' їде іноземний співак

На заході виступить переможець Нацвідбору Молдови.

У фіналі українського Національного відбору на "Євробачення-2026" виступить представник Молдови Satoshi (справжнє ім'я - Влад Сабажук) із піснею "Viva Moldova".

Повний список артистів, які вийдуть на сцену в рамках інтервал-актів, сьогодні опублікувало Суспільне. У повідомленні зазначається, що Сабажук стане особливим гостем вечора. Окрім іноземця, який приїде до столиці попри обстріли та відключення світла й тепла, у фіналі Нацвідбору мають виступити українські зірки:

Ziferblat з переможною піснею Нацвідбору-2025 "Bird of Pray";

музична продюсерка Нацвідбору на "Дитяче Євробачення" Світлана Тарабарова разом із минулорічними представниками - Анастасією Димид, Артемом Котенком та Софією Нерсесян та музикантами Superhumans Center;

Злата Огнєвіч і TVORCHI зі спільним мешапом;

музична продюсерка Нацвідбору-2026 та переможниця "Євробачення-2016" Джамала, яка виконає "1944" у супроводі Симфонічного оркестру Українського Радіо.

Нагадаємо, співачка Джамала увійшла до складу журі Національного відбору Молдови на "Євробачення" 2026 року. Фінал українського Нацвідбору відбудеться вже у суботу, 7 лютого. Ведучими стануть Тімур Мірошниченко та Леся Нікітюк.

