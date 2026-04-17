Спатіфілум буде цвісти роками: садівники розповіли, як його виростити

Ці прості правила догляду допоможуть оживити рослину та змусити її рясно цвісти.

Спатифілум - одна з найпопулярніших кімнатних рослин. Багатьом вона подобається за декоративне листя та ніжні білі квіти. Однак навіть при всій невибагливості квітка може втрачати привабливий вигляд, якщо за нею неправильно доглядати.

Експерти з догляду за рослинами розповіли, як розпізнати проблеми та повернути спатифілуму здоровий вигляд, пише Marthastewart.

Відео дня

Як зрозуміти, що спатифілум захворів

Про те, що рослині потрібна допомога, свідчать кілька ознак:

пожовтіння або потемніння листя;

поява плям на листі;

в'янення та опадання листя;

уповільнення росту;

коричневі кінчики листя;

неприємний запах із ґрунту.

Головні помилки у догляді за лілією

Однією з найпоширеніших проблем є перезволоження. Незважаючи на любов до вологого ґрунту, надлишок води може призвести до загнивання коренів лілії. У такому випадку фахівці радять скоротити полив або пересадити рослину в свіжий ґрунт.

Не менш небезпечним є й нестача вологи. Якщо листя лілії стає сухим і ламким, значить їй не вистачає води. Поливати рослину потрібно доти, доки зайва рідина не почне витікати через дренажні отвори.

Також важливо враховувати освітлення. При нестачі світла спатифілум уповільнює ріст і втрачає вигляд. Найкраще розміщувати його в добре освітленому місці без прямих сонячних променів.

Добрива та якість води

Надлишок добрив може призвести до накопичення солей у ґрунті, через що кінчики листя темніють. У такому випадку рекомендується промити ґрунт чистою водою або пересадити рослину.

Крім того, фахівці радять уникати поливу жорсткою водопровідною водою. Оптимальний варіант – дощова або відстояна вода.

Шкідники та хвороби

Причиною погіршення стану рослини можуть бути шкідники – павутинні кліщі, попелиця або борошнисті червці. Для боротьби з ними використовують спеціальні засоби, наприклад інсектицидне мило.

Грибкові захворювання зустрічаються рідше, але також вимагають своєчасного лікування.

Як забезпечити правильний догляд

Щоб мирна лілія добре росла, важливо дотримуватися кількох умов:

підтримувати вологість повітря на рівні 40–60%;

забезпечити помірний полив;

забезпечувати достатню кількість розсіяного світла;

регулярно перевіряти стан ґрунту та листя.

При правильному догляді спатифілум довго зберігає гарний вигляд і може стати справжньою окрасою будинку.

Інші новини про догляд за кімнатними рослинами

Раніше садівники розповіли, як виростити заміокулькас. Вони зазначили, що хоча ця рослина досить витривала, але хороший догляд допоможе їй процвітати.

Також садівники назвали 6 дерев, які ніколи не слід садити у дворі. Вони пояснили, що ці рослини можуть нашкодити не тільки саду.

Вас також можуть зацікавити новини: