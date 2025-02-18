Це можна зробити, але при цьому садівники пояснили, що з цим процесом не так.

Чи можна виростити яблуню з насіння? Так, можна, але питання в тому, чи варто це робити. Це не найпростіший і найшвидший спосіб вирощування плодових дерев, а результат буде непередбачуваним, пише Homes & Gardens.

Фермер у третьому поколінні з Frecon Farms у Пенсільванії Стів Фрекон стверджує, що виростити "передбачувано якісне яблуко" з насіння "практично неможливо". Він пояснює, що насіння яблук, які ми їмо (наприклад, Honeycrisp або Gala), містить генетичний матеріал понад 6 800 сортів, включно з безліччю безіменних.

Подібно до того, як дитина - це не клон батьків, а поєднання їхніх генів і предків, насіння яблука також несе змішану генетику.

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Це означає, що ймовірність того, що дерево дасть ті самі яблука, що ви з'їли, вкрай мала. Ба більше, плоди можуть виявитися неїстівними. Враховуючи, що на перший урожай може піти 7-10 років, не варто вирощувати яблуню з насіння, якщо ви хочете отримувати стабільні, смачні яблука щороку.

Проте, такий спосіб може стати цікавим експериментом.

Як виростити яблуню з насіння: 5 кроків

Якщо ви все ж хочете спробувати, дотримуйтесь цих п'яти кроків, щоб підвищити свої шанси на успіх.

1. Висушіть насіння

Після вилучення насіння з яблука його потрібно очистити і висушити. Акуратно видаліть залишки м'якоті й розкладіть насіння на кілька днів для просушування. Краще взяти кілька насінин від різних яблук - так вищий шанс, що хоча б деякі з них проростуть.

2. Проведіть стратифікацію

Яблучне насіння потребує холоду, щоб "прокинутися" і почати проростати. У природі воно проходить цей етап взимку, але вдома його можна імітувати, помістивши насіння в холодильник.

Експертка з дерев Ліза Тадевальдт рекомендує загорнути насіння в зволожені паперові рушники, помістити його в герметичний контейнер або пакет і залишити в холодильнику, перевіряючи його кожні кілька днів, щоб рушники залишалися вологими.

Пророщування може зайняти від 2 тижнів до 3 місяців. Не все насіння дасть паростки, а ймовірність успішного проростання становить близько 30%.

3. Посадіть проросле насіння

Коли з'являться перші паростки, пересадіть насіння в горщики з добре дренованим ґрунтом. Заповніть горщик ґрунтовою сумішшю. Зробіть невелику ямку, глибина якої в 2 рази більша за довжину насінини. Обережно помістіть насіння в лунку, злегка присипте землею і полийте.

4. забезпечте світло і тепло

Горщик із проростками поставте у світле і тепле місце, наприклад, на підвіконня або в теплицю.

Стів Фрекон радить підтримувати температуру ґрунту на рівні 4-10°C (40-50°F). Якщо температура в приміщенні близько 20°C (68°F), то і ґрунт буде у відповідному діапазоні.

Для росту яблуням потрібно близько 12 годин яскравого розсіяного світла на день. Уникайте прямих сонячних променів і за необхідності використовуйте фітолампи.

Регулярно перевіряйте рівень вологи в ґрунті, адже земля має залишатися вологою, але не перезволоженою. Якщо ґрунт занадто мокрий - насіння згниє, якщо занадто сухий - не проросте.

5. Пересадіть у відкритий ґрунт

Коли у сіянця з'явиться перше листя, продовжуйте підтримувати його вологість і освітлення. Після появи кількох справжніх листків можна пересадити саджанець у більший горщик або прохолодну теплицю.

Коли молоде деревце досягне 30 см і почне формувати кору, його можна висаджувати у відкритий ґрунт. Це відбувається через 6-12 місяців після посадки. Але виберіть для цього підходяще, сонячне місце з достатнім простором (6 метрів у діаметрі) і з хорошим дренажем - надлишок вологи може призвести до загнивання коренів.

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