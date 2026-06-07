Через півсвіту за коханням: американка дала 7 порад жінкам, як уникнути помилок

Вона не шкодує про свій переїзд, але вважає, що ці сім порад могли б зробити перші роки життя за кордоном значно легшими.

Майже десять років тому американка Ешлін Освальт вирішила кардинально змінити своє життя. Після знайомства з чоловіком своєї мрії вона залишила рідний Чикаго та переїхала до Нової Зеландії. Сьогодні жінка каже, що не шкодує про цей крок, однак якби могла повернутися назад, багато що зробила б інакше.

У колонці для Business Insider вона поділилася сімома порадами для тих, хто планує переїзд до іншої країни.

1. Вивчати нове місце проживання ще до переїзду

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Ешлін зізнається, що майже нічого не знала про Нову Зеландію до переїзду. Вона навмисно уникала будь-яких досліджень, побоюючись знайти щось, що змусить її сумніватися у правильності рішення.

Однак після переїзду це зіграло проти неї. Жінка почувалася розгубленою та відірваною від нового середовища. Тепер вона переконана, що до переїзду варто ставитися так само, як до подорожі: вивчати місто, місцеві особливості та цікаві місця.

2. Дати собі час на адаптацію

Після прибуття до Нової Зеландії вона майже одразу занурилася у звичайне життя. Разом із партнером вони працювали, купували автомобіль та облаштовували побут.

У результаті замість відчуття пригоди швидко настала рутина. Ешлін вважає, що варто було взяти хоча б кілька днів або тиждень на знайомство з новою країною та подорожі околицями.

3. Будувати професійні контакти навіть за наявності роботи

На момент переїзду жінка працювала віддалено на американську компанію, тому не бачила потреби в налагодженні професійних зв'язків у Новій Зеландії.

Через рік, коли виникла необхідність шукати нову роботу, вона зрозуміла, що не знає місцевого ринку праці та практично не має професійних знайомств. Саме тому вона радить відвідувати профільні заходи та розширювати коло контактів із самого початку.

4. Створити власне коло друзів

Однією з помилок стало те, що спочатку вона покладалася переважно на друзів свого партнера. Хоча це допомогло швидше влитися в нове середовище, згодом Ешлін зрозуміла, наскільки важливо мати власних друзів та знайомих. Для цього вона рекомендує долучатися до клубів за інтересами, спортивних команд або тематичних спільнот.

5. Записатися на очні заняття

Після переїзду у жінки майже не було причин регулярно виходити з дому. Тепер вона переконана, що курси, творчі заняття або спортивні тренування значно полегшили б адаптацію. Такі активності допомагають не лише освоїти нові навички, а й знайти друзів та відчути себе частиною місцевої спільноти.

6. Спробувати щось знакове для нової країни

Для Нової Зеландії таким символом стало регбі. Спочатку Ешлін майже нічого не знала про цей вид спорту, але згодом почала відвідувати матчі та вболівати разом із місцевими жителями.

За її словами, участь у таких культурних традиціях допомагає швидше зрозуміти країну та відчути свою причетність до нового суспільства.

7. Не соромитися сумувати за домом

Найважливішим уроком для неї стало усвідомлення того, що туга за рідною країною – це нормально. Протягом кількох років вона намагалася приховувати свої переживання, особливо під час свят, коли не могла побачитися з родиною. Лише згодом жінка зрозуміла, що сум за домом не означає невдоволення новим життям.

За її словами, людина може бути щасливою у новій країні та водночас сумувати за місцем, де виросла.

Сьогодні Ешлін живе в Новій Зеландії, де побудувала кар'єру, знайшла друзів і створила сім'ю. Вона не шкодує про свій переїзд, але вважає, що ці сім порад могли б зробити перші роки життя за кордоном значно легшими.

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