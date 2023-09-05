У новому сезоні Карпачов спілкується з учасницями онлайн.

Нещодавно в ефір вийшов новий сезон проекту "Супермама", який знімали під час повномасштабного російського вторгнення. Незмінним ведучим шоу був психолог Дмитро Карпачов.

Він завжди особисто спілкувався з учасницями, давав їм рекомендації щодо виховання дітей і оголошував переможницю. Однак в перших випусках телеведучого можна помітити тільки на екрані ноутбука. Так, він проводить консультації з мамами онлайн.

На цей момент звернув увагу співак Володимир Дантес:

"Важливе питання. А де Карпачов? Чому він по "зуму" з супермамами? Дмитро, я знаю, ви в Україні, але ви потрібні не по "зуму"".

Блогер Богдан Беспалов також підтримав Дантеса в бажанні з'ясувати цей момент і навіть опублікував ролик на своєму YouTube-каналі, де висловився з цього приводу.

"Незмінний ведучий Дмитро Карпачов виходить в "зумі" на зв'язок з учасницями, а сам не перебуває в Києві. Виникає питання: він за кордоном перебуває або на заході України? Дмитро дуже специфічний, не менш паразитуючий персонаж, ніж Наталя Холоденко. З одного боку вона тиха, домашня, правдорубка, а з іншого - справжня інфоциганка, яка дере гроші з підписників. Те ж саме можна сказати і про Карпачова", - сказав Беспалов.

Чим відомий Дмитро Карпачов

Дмитро Карпачов - український психолог і телеведучий. Він став популярним після виходу таких програм як "Супермама", "Кохана, ми вбиваємо дітей", "Врятуйте нашу сім'ю", "Детектор брехні", "Один за всіх".

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