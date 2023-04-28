Перше місце може зайняти співачка Loreen, Україна не в першій і навіть не в другій "п'ятірці".

Найбільше опитування OGAE визначило ймовірного переможця Євробачення-2023. Представники 42 фан-клубів з усього світу проголосували за своїх Фаворитів. Виявилося, перше місце може зайняти співачка Loreen зі Швеції.

Результати фан-голосування вже з'явилися на сайті OGAE. Співачці Loreen віддали 423 бали. На другому місці, як вважають учасники опитування, може виявитися Фінляндія, цю країну представить артист Käärijä з піснею Cha Cha Cha.

Третє місце фан-клуби віддали Франції, четверте - Норвегії. Замкнула "п'ятірку" Австрія. Україна, на думку учасників голосування, у фінал не пройде.

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Нашій країні, як і семи іншим, фанати поставили нуль балів. Разом з Україною найнижчу оцінку отримали Албанія, Данія, Ісландія, Ірландія, Латвія, Румунія, Сан-Марино.

Однак голосування фан-клубів не є пророчим. Думка учасників опитування часто розходиться з реальними підсумками Євробачення. Так, минулого року фан-клуби пророкували перше місце Швеції, друге - Італії, третє - Іспанії, і лише 11 місце - Україні. У підсумку наша країна посіла перше місце, на другому опинилася Великобританія. Фан-клуби вгадали лише з третім місцем, його дійсно зайняла Іспанія.

Нагадаємо, раніше УНІАН розповідав, хто з українських зірок виступить у фіналі Євробачення-2023.

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