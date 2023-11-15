За ставками букмекерів, Україна увійшла в топ-5.

Наймасштабніший пісенний конкурс "Євробачення" пройде в місті Мальме (Швеція) в травні наступного року. Вже відомо, які країни візьмуть участь, а також стають відомими претенденти на головний кубок.

Варто відзначити, що ще не всі країни вибрали представника на конкурс. При цьому букмекери вже встигли зробити ставки. На перше місце вони поставили Ізраїль (8%). Ймовірно, таким чином вони хочуть надати підтримку країні, яка зіткнулася з агресією бойовиків ХАМАСу.

На другому місці, за ставками букмекерів, опинилася Україна (7%). На третьому Швеція (7%). До слова, у 2023 році на Євробаченні перемогла співачка Loreen зі Швеції. Цікаво, що вона двічі ставала переможницею цього конкурсу.

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На четвертому місці Італія (7%), а закриває п'ятірку лідерів Норвегія (5%).

Нацвідбір на Євробачення-2024

Організатори Нацвідбору на Євробачення-2024 вже опублікували лонгліст з артистів, які боротимуться за те, щоб представляти Україну на наймасштабнішому конкурсі пісні. Всього 20 претендентів.

Серед учасників опинилися вже добре відомі українські виконавці. Зокрема, спробувати свої сили в Нацвідборі вирішили разом alyona alyona & Jerry Heil, MELOVIN, SKYLERR та інші.

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