Голосування триватиме до 21 грудня, у ньому вже взяли участь тисячі осіб.

Український Нацвідбір Євробачення-2024 вже скоро завершиться - на носі фінал, і громадяни нашої держави вперше можуть через "Дію" обрати ще одного учасника відбору на міжнародний пісенний конкурс.

Громадяни України мають визначитися, хто з дев'яти претендентів буде 11 учасником фіналу Нацвідбору. Проголосувати можна за таких кандидатів - ANKA, Carpetman, SHÉPA, PARFENIUK, KARYOTYPE, KRYLATA, TESLENKO, SWOIIA та STASYA.

Опитування в "Дії" має такий заголовок: "Хто потрапить до фіналу Нацвідбору на Євробачення -2024?".

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Віддати свій голос за одного з претендентів можна до 21 грудня. Станом на 13:21 п'ятниці, 15 грудня, вже проголосували майже 11 тисяч осіб.

Євробачення 2024 - Україна обирає учасника, який буде її представником на музичному конкурсі

Фінал Нацвідбору на Євробачення-2024 в Україні має відбутися 3 лютого наступного року. Вже відомий список з 10 фіналістів - Ziferblat, YAKTAK, YAGODY, SKYLERR, NAZVA, NAHABA, MÉLOVIN, INGRET, Drevo та alyona alyona & Jerry Heil.

Варто зазначити, що великий фінал Євробачення наступного року відбудеться 11 травня у шведському місті Мальме на стадіоні Malmö Arena. Якщо ви не пам'ятаєте, то ось хто виграв Євробачення-2023 - представниця Швеції Loreen.

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