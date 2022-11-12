У третьому випуску шоу залишила 24-річна спортсменка Людмила.

11 листопада відбувся третій ефір романтичного реаліті-шоу "Холостяк" із Алексом Топольським. Як пройшов ефір і кого головний герой вигнав – читайте у матеріалі УНІАН.

У новому випуску Алекс мав особисте спілкування з 24-річною волейболісткою Людмилою та 22-річною вишивальницею Юлею. Люді "холостяк" подарував сережки та підвіску.

Також Топольський вирушив на побачення з Мариною та Аміною. Вони побували на дріфт-майданчику, а закінчилося все вечерею втрьох, де дівчата більше розповіли про себе.

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27-річна круп'є Єлизавета вразила Алекса відвертим фото, після чого чоловік покликав її до себе додому. Щоправда, там вони були не самі. До них приєднався кум Топольського Слава Дьомін зі своїм сином.

Із 25-річною Сашею головний герой вирушив на романтичне побачення до Львова, де у них відбувся перший поцілунок сезону. Учасниця з Харкова одразу отримала червону троянду.

Хто залишив проект на церемонії троянд

Рожева троянда господині будинку дісталася Аліні. Роксолана отримала білу троянду - наступного тижня вона може загадати "холостяку" будь-яке бажання. Жовту троянду останнього шансу здобула учасниця на ім'я Аміна.

Алекс Топольський вирішив попрощатися з волейболісткою Людмилою. Аргументував він це тим, що вони не сходяться погляди виховання дітей.

Під час особистого спілкування дівчина сказала, що вона не проти фізичного покарання, якщо дитина завинила. Топольський додав, що Люда була цікава йому доти, доки не озвучила свою позицію щодо цього питання.

Холостяк - 12-скандали навколо шоу

Учасниця "Холостяка-12" Анастасія Кузьміцька, яка покинула проект у другому випуску, у своєму Instagram-блозі розповівши, що її змушували працювати за сценарієм, просили дівчат говорити один одному образливі речі і змусили підписати контракт з "рабськими" умовами.

Пізніше Кузьміцька оприлюднила листування з дівчиною, яка особисто знайома з головним героєм шоу. Та звинуватила його в сексуальних домаганнях.

Дівчина поділилася:

"Людина (Топольський, - УНІАН) стверджував, що всі дівчата мають свою ціну. Наполягав на інтимі і намагався його домогтися. Роздягнувся і при мені пішов приймати ванну. Я дуже не хотіла, щоб виходило шоу з його участю, особливо після слів, що він стане відомим і кожна буде його. Дуже мерзенний і нахабний тип. Постійно перевіряв мій телефон, щоб я нічого не записувала".

Також свій гнів "вилила" і Аделіна Делі. Дівчина звинуватила Топольського в поганому ставленні до учасниць і поскаржилася на божевільні штрафи на проекті.

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