Українки витягли карту з новою категорією.

Вчора, 7 травня, співачки Аlyona Аlyona і Jerry Heil просто "розірвали" глядачів на "Євробаченні-2024" своїм виступом. Українки пройшли до гранд-фіналу та вже взяли участь в жеребкуванні, аби визначити під яким номером будуть виступати у суботу.

Проте, за новими правила цьогорічного конкурсу, вперше була впроваджена категорія "Вибір продюсера". Як повідомляє офіційна Instagram-сторінка "Євробачення", нашим представницям дісталася саме вона.

Що означає нова категорія "Вибір продюсера"

Ця категорія означає, що після закінчення другого півфіналу та жеребкування решти фіналістів, продюсери конкурсу самостійно почнуть визначати порядкові номери учасників, які витягнули таку картку.

Відео дня

За словами оргкомітету "Євробачення", такі нововведення допоможуть зробити шоу більш цікавішим та збалансованим. Адже, наприклад, раніше могли виступати всі фаворити в першій частині конкурсу або кілька пісень поспіль були ліричними, що не подобалося глядачам. Також нове правило допоможе краще організувати логістику та технічні моменти всіх номерів.

Результати жеребкування інших конкурсантів

У першій половині фіналу (це 13 виступів конкурсантів) вже точно будуть Литва, Ірландія та Люксембург.

У другій половині ми побачимо представників Кіпру, Словенії та Фінляндії.

Категорію "Вибір продюсера", крім України, також витягли виконавці з Сербії, Хорватії та Португалії.

Повний перелік конкурсантів та їхні позиції у гранд-фіналі будуть відомі лише після другого півфіналу, який відбудеться 9 травня в шведському місті Мальме. А гранд-фінал конкурсу можна буде побачити 11 травня.

Нагадаємо, раніше стало відомо, як пройшов перший півфінал "Євробачення-2024".

Вас також можуть зацікавити новини: