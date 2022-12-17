Проголосувати за фаворита можна всього в кілька кліків.

Вже сьогодні, 17 грудня, відбудеться фінал національного відбору на Євробачення-2023. Голосувати за фаворита стало ще простіше. Більше не потрібно дзвонити або відправляти смс. Щоб взяти участь у голосуванні, потрібно завантажити додаток "Дія".

Як голосувати за фаворита на Нацвідборі на Євробачення-2023:

зайдіть в додаток "Дія"

натисніть "Послуги" та виберіть "Опитування"

виберіть улюбленця серед 10 кандидатів

Тобто в цьому році проголосувати за улюбленого виконавця можна всього в кілька кліків. Результати голосування глядачів підсумовуються з балами від журі. В результаті переможе той учасник, який набере найбільше балів.

Де і коли дивитися фінал національного відбору

Прямий ефір фіналу Нацвідбору на Євробачення-2023 будуть транслювати на каналі "UA: Культура", на YouTube "Євробачення Україна" та інших діджитал-платформах "Суспільного". Також подивитися конкурс можна буде в додатку "Дія".

Відео дня

Фінал конкурсу стартує о 17:00.

Вас також можуть зацікавити новини: