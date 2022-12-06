Романтичне реаліті "Холостяк" стало топовим серед українців.

На прем'єру цього шоу українці чекали дуже довго - кілька разів вона переносилася через повномасштабне російське вторгнення. Однак наприкінці листопада українці все ж поринули у справжню казку про кохання, романтику та пригоди.

Як ви вже здогадалися мова йде про найромантичніше реаліті "Холостяк", головним героєм якого став бізнесмен Алекс Топольський. Як виявилося, саме це шоу найчастіше "гуглили" українці. Про це свідчать дані Google Україна.

Повідомляється, що найбільше у 2022 році було запитів за тегом "Холостяк 2022". Разом з тим люди активно шукали карту повітряних тривог, новини України, новини про Олексія Арестовича та Володимира Жириновського. Про що це говорить? Людям хочеться відволіктися від війни в Україні і трохи розслабитися.

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Холостяк-12: цікаве в новому сезоні

28 жовтня на телеекрани вийшов довгоочікуваний новий сезон "Холостяка" з Алексом Топольським. Прем'єру двічі переносили. Спочатку вона була запланована на весну, але через повномасштабне вторгнення РФ показ перенесли на невизначений термін. Потім організатори призначили дату прем'єри на кінець вересня, але за кілька годин до виходу знову перенесли її з "виробничих причин".

За кілька випусків проект "Холостяк" вже став одним з найбільш обговорюваних. Справа в тому, що в кожному випуску відбувається якийсь скандал між учасницями. А дівчата, які вибули з шоу, поливають брудом сам проект і головного героя.

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