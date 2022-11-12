На проекті стався перший поцілунок. Топольський поцілувався з 25-річною харків'янкою Сашею, якій пророкують перемогу.

У третьому випуску 12-го сезону шоу "Холостяк" у головного героя відбувся перший офіційний поцілунок. Щасливицею виявилася 25-річна Саша з Харкова, якій пророкують перемогу.

Сталося це під час побачення Алекса і Саші. Топольський запросив дівчину до Львова - міста, де він народився і виріс. Пара прогулювалася вуличками і навіть побувала в будинку, де головний герой жив у дитинстві.

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Увечері вони вирушили в ресторан, де під час бесіди поцілувалися. Після цього Алекс вручив учасниці червону троянду, що означає проходження в наступний етап.

Холостяк-12: цікаве в новому сезоні

28 жовтня на телеекрани вийшов довгоочікуваний новий сезон "Холостяка" з Алексом Топольським. Прем'єру двічі переносили. Спочатку вона була запланована на весну, але через повномасштабне вторгнення РФ показ перенесли на невизначений термін. Потім організатори призначили дату прем'єри на кінець вересня, але за кілька годин до виходу знову перенесли його з "виробничих причин".

За кілька випусків проект "Холостяк" вже став одним з найбільш обговорюваних. Справа в тому, що після вильоту з проекту одна з учасниць звинуватила організаторів в "пекельних" умовах і моральному тиску. Також Анастасія Кузьміцька додала, що учасниці змушені зніматися по дві доби без сну.

Нагадаємо, Алекс Топольський вперше розповів про загибель батька.

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