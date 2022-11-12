Саша з Харкова, якій раніше пророкували перемогу, проявила себе не з найкращого боку.

11 листопада на СТБ показали третій випуск 12-го сезону шоу "Холостяк". У цьому сезоні правила шоу трохи змінилися - тепер на церемонії у Топольського три нових кольори троянд. Біла означає можливість загадати будь-яке бажання, жовта - останній шанс, рожева - права господині будинку на весь наступний тиждень.

У минулому випуску рожеву троянду отримала 25-річна Саша з Харкова, проте дівчина "загралася" в господиню, чим спровокувала скандал на проекті.

Ось що її конкурентки говорили під час церемонії троянд:

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"Саша встановила правила про те, щоб Люда робила їй масаж і щоранку хтось готував їй вівсянку. Коли її попросили поважати, вона сказала, що ми жалюгідні. Вона спілкувалася в дуже агресивній формі. Саша багато на себе взяла і ставилася до нас як до рабів".

Сама дівчина, на яку звалилася ціла хвиля звинувачень, поводилася спокійно. Аргументувала свою поведінку Саша тим, що у неї є на це повне право - рожева троянда.

Найцікавіше з третього випуску "Холостяк-12"

Випуск почався з того, що дівчатам запропонували позмагатися - вони повинні були пробігти зазначену дистанцію і відповісти на провокаційні питання. Перемогла в забігу 24-річна волейболістка Людмила, яка пізніше вирушила на особисте спілкування з Алексом Топольським.

27-річна Єлизавета також пішла на побачення з "Холостяком". Вона поїхала до нього додому, де зустрілася з кумом Топольського - Славою Дьоміним. Зі Славою також був його син, який є похресником Алекса. Вони провели домашній вечір з приготуванням їжі та настільними іграми.

З 25-річною Сашею Топольський вирушив на побачення до Львова, де у них відбувся перший поцілунок.

Також УНІАН писав, що Алекс Топольський вперше розповів про загибель батька. Це сталося два роки тому.

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