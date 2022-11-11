Головний герой романтичного шоу поділився подробицями особистої трагедії.

Головний герой проекту "Холостяк" Алекс Топольської вперше розповів про загибель батька. Чоловік зізнався, що з татом був у хороших стосунках. Втрата рідної людини стала справжньою трагедією, яку він важко переживав. Детальніше Алекс розповів у новому випуску шоу на СТБ:

"У мене тато загинув два роки тому... Це була автокатастрофа. Був складний період ... Я був у США. Близько 12 години ночі пролунав дзвінок від друга тата. Він сказав, що батька збив автобус. Він впав і сильно вдарився головою. Я не міг повірити кілька тижнів, що це сталося. Такий був сильний шок. Так як це? Це ж найближча людина в світі".

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Топольський зізнався, що з батьком був у дуже близьких стосунках. Втрата змусила переосмислити деякі цінності:

"У нас був альянс, таке рідко буває. Після загибелі батька мені було складно, я був просто на дні переживань. Мене паралізувало, я не міг нічого робити. Через кілька місяців я зрозумів, що думки потрібно перенаправити і залишити лише позитивні спогади. Тоді я зрозумів, що сім'я - це найважливіше. Решта не має значення".

Холостяк-12: син Алекса Топольського

У першому сезоні шоу, яке вийшло 28 жовтня, з'явився загадковий хлопчик, сильно схожий на Алекса. Дівчата подумали, що це його син. У другому сезоні з'ясувалося, що хлопчик - похресник головного героя.

Холостяк-12: хто переможе

Користувачі мережі після прем'єри шоу вирішили обчислити ймовірну переможницю шоу по тому, де вони живуть. Оскільки сам холостяк вже багато років живе і веде бізнес в Майамі, фанати припустили, що переможницею може бути 25-річна Саша з Харкова, так як дівчина недавно стала постити фото з США.

Новий сезон "Холостяка" виходить по п'ятницях в 19:00 на телеканалі СТБ. 4 випуск 12 сезону "Холостяк" покажуть на СТБ 18 листопада.

Нагадаємо, названо найбільш ймовірних претенденток на перемогу в "Холостяку".

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