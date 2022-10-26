Українська співачка вибула з проекту три тижні тому, проте знову з'явиться в шоу.

Українська співачка Джамала цього року брала участь у польській версії проекту "Танці з зірками". Як коментувала сама знаменитість, вона пішла туди, щоб більше говорити про Україну і привертати увагу громадськості до війни.

Три тижні тому Українка покинула проект через низькі бали, проте ще туди повернеться.

На цей раз на паркет Джа вийде не в якості учасниці, а в ролі спеціального гостя - зірка заспіває і виступить у фіналі проекту.

Відео дня

Про це сама знаменитість повідомила в Instagram-stories. Також в кадрі з'явився і її партнер по танцях - Яцек Ешке.

"На цьому тижні вас чекає багато новин від мене. По-перше, я знову в тренувальному залі. Це мій останній тиждень на моїх благодійних "Танцях з зірками" в Польщі, де я буду і танцювати і співати для вас. На вас чекає ще одна новина, про яку розповім потім", - сказала знаменитість.

Нагадаємо, 10 жовтня через масові обстріли Києва постраждав бізнес Сеїта-Бекіра Сулейманова - кав'ярня TAKAVA. Це сімейний бізнес співачки Джамали.

Вас також можуть зацікавити новини: