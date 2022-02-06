До дівчини не розвернулося крісло жодного із чотирьох зіркових тренерів.

У третьому випуску шоу "Голос країни-12" лейтенантка поліції Катерина Білоус з Хмельниччини виконала хіт Біллі Айліш No Time To Die.

Приходом на проект дівчина хотіла довести, що у неї є талант та голос, що вона варта стояти на цій сцені.

Катерині не довелося розвернути жодне з тренерських крісел, але вона не "вилетіла" з шоу. Її врятувала команда "другого шансу" - солістка гурту KAZKA Олександра Заріцька та Андрій Мацола.

Потап, коментуючи виступ Катерини, сказав, що їй потрібно ще тренуватися, "вкататися". Своєю чергою, Вакарчук дав дівчині кілька порад, як правильно виконувати композицію Біллі Айліш.

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Нагадаємо, Наталія Миколаєнко прийшла на шоу "Голос країни" й підірвала сцену потужним виконанням популярного в TikTok хіта "Восемь" співачки Лілу45.

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