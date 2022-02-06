Дівчина обрала команду зіркового наставника Наді Дорофєєвої.

Наталія Миколаєнко прийшла на шоу "Голос країни" й підірвала сцену потужним виконанням популярного в TikTok хіта "Восемь" співачки Лілу45.

Дівчину на проекті підтримує її батько, він вірить у неї як в артистку. Чоловік сам виховував доньку, адже її мама померла, коли дівчинці був рік.

До Наталії з Білої Церкви розвернулися одразу четверо тренерів шоу "Голос країни". "Ви не розгубилися до останньої секунди. Супер!" - сказав Вакарчук.

"Це артист, до якого я б пішла на концерт. Дякую тобі, що ти цю пісню принесла на "Голос", - сказала Дорофєєва.

Також на сцену до дівчини вийшла виконавиця хіта "Восемь" Лілу45, вони разом виконали цю композицію. "Це прогресивно, це дуже круто!" - сказала Полякова.

"Я не буду всіх інтригувати, я піду до Надюші", - сказала Наталія. Зіркова тренерка була неймовірно рада такій учасниці у своїй команді.

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Як повідомлялося, у другому ефірі від 30.01.2022 на сцені шоу "Голос країни-12" виступив Олександр Свіріденко, а акомпанував йому військовий оркестр Міноборони України. 20-річний вокаліст розігрів публіку піснею "О, мамо" гурту "Сальто назад".

Оркестру вдалося розвернути крісла двох зіркових тренерів - Наді Дорофєєвої та Олі Полякової. Вокаліст обрав команду першого наставника.

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