Разом з Анею Трінчер Михайло співав на етапі боїв і після виступу на всю країну зізнався дівчині у своїх почуттях.

У третьому випуску "сліпих прослуховувань" на шоу "Голос країни" прийде Михайло Цар з Чернівців. 21-річний співак брав участь у "Голосі. Діти-2", в команді Наталі Могилевської дійшов до фіналу, але поступився перемогою Роману Сасанчину.

Крім того, під час участі у проекті в Михайла сталося перше кохання з Анною Трінчер, з якою він був одному сезоні. Разом з Анею Михайло співав на етапі боїв і після виступу на всю країну зізнався дівчині у своїх почуттях і подарував сережки у формі безкінечності. Дівчина була неймовірно розчулена таким жестом і сказала, що буде пам’ятати Михайла завжди.

Після участі у шоу чотирнадцятирічний Михайло багато виступав і навіть їздив з Потапом у тур. Але у 16 років все пішло шкереберть – у хлопця розпочалася мутація голосу. Це стало справжнім ударом для Михайла. Хлопець обрав жити звичайним життям і зараз працює менеджером у меблевому магазині. Проте не зміг відмовитись від мрії, тому прийшов на "Голос країни", аби знову повернутися до співу.

"Я відчуваю неймовірну ейфорію від написання пісень, сидячи за фортепіано з чашкою чаю та нотним листком. Зараз я продаю різні меблі у магазині, а у вихідний сідаю за інструмент і мене просто цілий день немає. Я вірю в себе, як у перспективного та креативного артиста", - розповів Михайло.

Нагадаємо, минулого ефіру на сцені шоу "Голос країни-12" виступив Олександр Свіріденко, а акомпанував йому військовий оркестр Міноборони України.

Вас також можуть зацікавити новини: