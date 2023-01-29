Катя розповіла про стосунки з Алексом після проекту.

Переможниця 12 сезону романтичного реаліті "Холостяк", модель Катя Лозовицька не залишилася з головним героєм Алексом Топольським після закінчення шоу. В інста-сторіз дівчина розповіла, що їхня історія кохання тривала всього місяць.

Однак вона вирішила піти від Топольського, бо не відчувала себе щасливою в цих стосунках. Більш того, дівчина розірвала з ним будь-який зв'язок.

"Я не спілкуюся з Алексом. Наші дороги розійшлися, ми не підтримуємо ніяких контактів. Я не бачу в цьому взагалі ніякого сенсу... Які стосунки, які тривали місяць, і мене це не влаштовувало?", - сказала Катя.

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При цьому дівчина зазначила, що на проекті вона була впевнена у своїй перемозі, адже відчувала, що подобається Топольському.

Катя Лозовицька і Алекс Топольський розлучилися

Після пост-шоу "Життя після проекту" дівчина викотила пост, в якому розповіла, що прекрасний принц виявився зовсім не тим, яким був на проекті.

Лозовицька підкреслила, що Алекс зовсім не доглядав за нею: не дарував квіти і не виявляв турботу, коли та хворіла. Однак на свою адресу він вимагав увагу і подарунки.

Топольський же не став заглиблюватися в подробиці їхнього розриву з Катею. Він лише сказав, що в будь-якому конфлікті винні обидва.

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