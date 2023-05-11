Співачка показала, що залишається за кадром.

Співачка та фронтвумен The Hardkiss Юлія Саніна показала, як проходять репетиції Євробачення. Зірка, яко цього року стала однією з ведучих пісенного конкурсу, відкрила залаштунки.

На своїй сторінці в Instagram Саніна розмістила нове відео, у якому показано фрагменти репетицій. Співачка та інші ведучі багато працювали, аби усе пройшло ідеально.

Поруч з колегами Саніна трималася впевнено. Вона старанно тренувалася. Не обійшлося без жартів. Ведучі багато сміялися та невимушено спілкувалися.

Відео сподобалося користувачам. Вони хвалять Саніну за те, що вона наважилася на роль ведучої. Фанати "засипали" співачку компліментами. Після грандіозного виступу Саніної на першому півфіналі Євробачення шанувальники не втомлюються дякувати їй за те, як потужно вона представила українців на світовій сцені.

Коментатори пишуть:

"Уявляю, яка відповідальність на Юліних плечах, але вона велика молодчинка"

"Я не знала, хто буде вести Євробачення, і коли увімкнула трансляцію, то не одразу зрозуміла, що то Юля. Досі не можу відійти, від гордості просто розриває. Юля, це було дуже круто! В мовному плані переплюнула Остапчука"

"Юля, дякую, що ділитесь залаштунками, даєте можливість нам побачити, як готуються такі масштабні шоу".

Виступ Саніної на Євробаченні

Нагадаємо, 9 травня у Ліверпулі відбувся перший півфінал Євробачення. Конкурс почався з виступу, під час якого на сцені з'явилися The Hardkiss. Саніна була у "вогняній" сукні та потужно заспівала приспів з пісні "Маяк".

Відео з її виступом зібрало за один день понад 300 тисяч переглядів на YouTube. Окрім цього, Саніна показала його в Instagram та зібрала чимало компліментів від користувачів.

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