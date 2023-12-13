За словами жінки, досі достеменно невідомо, що спровокувало сепсис.

Важкохвору акторку Катерину Тишкевич перевели з реанімації у палату. Вона перебуває в оточенні чоловіка та матері.

Про покращення стану дружини в Instagram повідомив чоловік Катерини - український актор Валентин Томусяк. За його словами, цю ніч акторка вже провела за межами реанімації.

"Сьогодні нарешті ночує у палаті", - написав Валентин, опублікувавши фото з лікарні.

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Поруч з Тишкевич перебуває також її мати Наталія Малащук. Жінка у своєму Instagram також подякувала всім за підтримку, зокрема й фінансову. За її словами, Катерина перебуває у вкрай важкому стані вже 10 днів.

"Друзі, вже десять днів моя донечка знаходиться у вкрай важкому стані. Досі достеменно невідомо що саме до цього призвело. Але найкращі медики цілодобово бʼються за її життя. Ми з Валіком завжди поруч та отримуємо від вас багато слів підтримки та побажань якомога швидше одужати", - зазначила мати.

За словами жінки, сім'я Тишкевич відчуває духовну підтримку та дякує за фінансову допомогу у складний час.

"Катя дуже сильна. Та в неї ще купа справ у світі. Тому боремося!", - зазначила Наталія.

Хвороба Катерини Тишкевич

Акторка Катерина Тишкевич страждає від постійних головних болей. Вона намагалася лікуватися навіть народною медициною, але це не давало результатів. В результаті актриса вирішила виїхати на Балі в надії, що там їй стане краще.

Нещодавно Тишкевич повернулася в Україну. Останнім часом вона перебувала в Одесі. Несподівано їй стало зле, тому її госпіталізували. Як виявилося, у неї сепсис. Причина невідома.

Чоловік зірки вийшов на зв'язок після її госпіталізації і розповів, як вона почувається через тиждень перебування в реанімації. За словами Валентина, Каті стає краще.

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