Дуже багато селебріті пішли волонтерити.

Тепер у них в руках не мікрофони, а автомати. Вони збирають не мільйонні зали, а мільйони для української армії. Хто із зірок пішов воювати і волонтерити, і як останні три місяці змінили їхнє життя - читайте далі в матеріалі УНІАН.

Марія Єфросиніна

Телеведуча, яка довгі роки займається волонтерством, не могла сидіти, коли її співвітчизники опинилися в біді. Вона, звичайно, виїхала за кордон, щоб врятувати дітей, проте підняла всі свої зв'язки, щоб організувати допомогу іншим.

"Відчуваєш, що тобі дає сили допомогу комусь - допомагай", - сказала Єфросиніна.

WELLBOY

Артист вирішив допомагати своєю творчістю. Автор культових "гусей" виступає в госпіталях і дає концерти для переселенців.

"За ці 100 днів я зрозумів, що я дійсно займаюся гарною справою, співаю пісні, піднімаю настрій людям", - прокоментував співак.

Володимир Дантес

Артист спочатку не міг повірити в те, що відбувається. Йому здавалося, що люди не здатні вбивати мирне населення, а особливо дітей і жінок. Однак зараз, після всього побаченого, не може стояти осторонь.

"Страшно говорити, але ти звикаєш до всього цього жаху", - каже артист.

Через нерви у нього з'явилися погані звички, серед яких - заїдати стрес. Щоб хоч якось себе відвернути, Дантес почав займатися спортом.

Володимир допомагає волонтерам і віддав їм свій електрокар Tesla.

ALEKSEEV

Через моральний стан Микита навіть думати не міг про те, щоб співати, тому вирішив займатися волонтерством. Співак розповів - він, як і тисячі людей, переосмислив свої цінності.

"У мене є головний привілей - можливість жити. Я розумію, що заради тих, у кого цієї можливості немає, ми повинні дуже старатися. Намагатися, щоб наші діти жили в кращій країні", - сказав ALEKSEEV.

Він планує збирати гроші для українських військових благодійними концертами в Європі.

Алан Бадоєв

Відомий кліпмейкер розкаявся за те, що працював останні 8 років з Росією і перейшов на українську мову. Тепер він і його підопічний Макс Барських роблять все, щоб побудувати з Росією "культурну стіну".

Крім того, змінилося життя і тих зірок, які пішли воювати. Так, до лав ЗСУ вступили фронтмен гурту "Океан Ельзи" Святослав Вакарчук, фронтмен гурту "Антитіла" Тарас Тополя, телеведучий Даніель Салем, співак Макс Барських, лідер гурту "Бумбокс" Андрій Хливнюк, виконавець Макс Барських. Шеф-кухар Ектор Хіменес-Браво разом зі своєю мережею ресторанів допомагав і допомагає готувати їжу для біженців і військових, а зараз вирішив ще й пройти курси з військової підготовки.

Нагадаємо, лідер "Бубмокса" Хливнюк прибирав трупи мирних жителів у звільнених від РФ містах.

Вас також можуть зацікавити новини: