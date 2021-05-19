Дівчинку відвезли до психіатричної лікарні.

13-річна донька відомої російської ведучої Дани Борисової Поліна спробувала вчинити суїцид у шкільному туалеті.

Як пише Telegram-канал Lifeshot, після спроби самогубства семикласницю госпіталізували до психіатричної лікарні.

За словами матері, у дівчинки часто відбуваються панічні атаки, і вона намагається завдати собі каліцтва.

Пізніше стало відомо, що під час опитування поліцейськими 13-річна школярка відмовилася називати причини спроби суїциду в присутності матері. Наодинці вона розповіла їм, що в родині стосунки кепські, в гостях у матері бувають чоловіки, посиденьки пізні.

«У квітні школярка вже намагалася звернути на себе увагу таким же способом», – йдеться в повідомленні.

Читайте також"Не бачила рішення": Меган Маркл розповіла про бажання вчинити самогубствоДана Борисова в сторіс в Instagram розповіла, що її донька намагалася порізати собі вени бритвою 18 травня. Ведуча опублікувала фото речей дочки, які вимазані кров'ю.

"Поля вчергове порізалася. Цього разу це сталося в шкільному туалеті після першого уроку. Всі речі були у крові. Ми ці 1,5 місяці постійно і з психологами, і з психіатрами, і з усіма на зв'язку. Мені завжди говорили, що це не суїцидально. Говорили, що це самоушкоджуюча поведінка, це тренд серед молоді. Дивляться ці аніме нескінченні», - вважає Борисова.

Дана Борисова: чим вона відома

Дана Борисова – російська актриса, журналістка і телеведуча.

Відома за участю в шоу «Битва екстрасенсів», «Вишка». «Машина», «Хто хоче стати мільйонером?».

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Автор: Катерина Шварц