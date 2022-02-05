Дочка Полякової показала результат нової фотосесії/фото: Маша Полякова / Instagram

17-річна дочка української співачки Олі Полякової Марія поділилася кадрами з нової фотосесії, в якій вона приміряла зухвалий образ.

Фото дівчина опублікувала на своїй сторінці в Instagram.

У своїх пыдписників вона поцікавилася, яке фото їм подобається найбільше. "Все, дуже атмосферно", "Всі фотки афігенні", "Нереально красива!!! Мені остання найбільше подобається, але всі прям", - запевнили Полякову в коментарях.

Читайте такожМаша Єфросиніна повідомила про хворобу синаДля фото дівчина вибрала чорний оверсайз піджак, білу сорочку і коротку чорну спідницю. Образ вона доповнила довгою краваткою і розпустила волосся. У мейк-апі дівчині вирішили зробити яскравий акцент на очі чорними стрілками. На одному з кадрів дівчина не посоромилася показати обидва середні пальці в камеру.

Фото Полякова 04 лютого 2022
Фото Полякова 04 лютого 2022
Фото Полякова 04 лютого 2022
Фото Полякова 04 лютого 2022
Фото Полякова 04 лютого 2022

Нагадаємо, раніше Маша Полякова розповіла про вікенд з коханим.

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