На одному з кадрів дівчина не посоромилася показати обидва середні пальці в камеру.

17-річна дочка української співачки Олі Полякової Марія поділилася кадрами з нової фотосесії, в якій вона приміряла зухвалий образ.

Фото дівчина опублікувала на своїй сторінці в Instagram.

У своїх пыдписників вона поцікавилася, яке фото їм подобається найбільше. "Все, дуже атмосферно", "Всі фотки афігенні", "Нереально красива!!! Мені остання найбільше подобається, але всі прям", - запевнили Полякову в коментарях.

Читайте такожМаша Єфросиніна повідомила про хворобу синаДля фото дівчина вибрала чорний оверсайз піджак, білу сорочку і коротку чорну спідницю. Образ вона доповнила довгою краваткою і розпустила волосся. У мейк-апі дівчині вирішили зробити яскравий акцент на очі чорними стрілками. На одному з кадрів дівчина не посоромилася показати обидва середні пальці в камеру.

Нагадаємо, раніше Маша Полякова розповіла про вікенд з коханим.

Вас також можуть зацікавити новини: