Блогерка нарешті здійснила свою мрію.

Українська блогерка і співачка Анна Трінчер нещодавно зробила пластичну операцію зі збільшення грудей. Дівчина довго комплексувала через маленький розмір, а зараз її мрія здійснилася.

В інста-сторіз зірка розповіла, що маммопластика їй обійшлася в 170 тисяч 300 гривень.

"Я знаю, що це вище середніх цін у Києві. Роблять і за 3, і за 4 тисячі доларів. Але речі, які стосуються вашого тіла, і будуть з вами довічно потрібно робити у суперпрофесіоналів", - сказала блогерка.

Читайте такожЗірка "Сватів" розповіла про боротьбу із зайвою вагоюКрім того, Трінчер розповіла, що сама операція була безболісною. Анну ввели в стан наркозу, тому вона нічого не відчувала. Але наступні кілька днів після хірургічного втручання вона ходила з дренажами, а ще місяць їй належить носити бандаж.

"Операція - це абсолютно не боляче. Ви під наркозом. Ви заснули і прокинулися. А ось ребілітація - найскладніший період. Дуже неприємно", - додала Анна.

Нагадаємо, раніше пластичний хірург Трінчер назвав груди Стужук "огидними".

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