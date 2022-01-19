Лікар згадав про груди Стужук у приватному листуванні з Трінчер, але блогерка показала його фоловерам.

Пластичний хірург співачки, акторки та блогерки Анни Трінчер обізвав груди блогерки-мільйонниці Софії Стужук "огидними".

Трінчер опублікувала фрагменти листувань з лікарем в Instagram-сторіз.

Анна Трінчер менше тижня тому збільшила груди, а вже вчора відвідала допрем'єрний показ комедії "Любов і блогери", де зіграла одну з головних ролей. Зірка хотіла виглядати ефектно, тому не вдягнула обов’язковий бандаж під сукню.

Трінчер виклала в Instagram кілька фото з події. Лікар Денис Юрченко відреагував.

Блогерка опублікувала фрагменти листувань з хірургом й зазначила, що мала з ним серйозну розмову з приводу нехтування правилами післяопераційної реабілітації.

Зокрема, хірург попередив, що Анна матиме "такі ж огидні груди, як у Стужук", якщо не носитиме бандаж.

"Аню, після операції ще тиждень не минув. Не будете дотримуватися реабілітації та носити бандаж як належить - будуть груди такі ж огидні, як у Стужук. Терміново одягнути назад повністю та не знімати. Його потрібно носити повністю та не знімати взагалі 1 місяць після операції. Його не можна одягти під сукню і не одягати у верхній частині", – зазначив лікар.

Невдовзі Анна видалила листування з хірургом, але її колега Софія Стужук вже встигла побачити це й навіть відреагувала.

У своїх сторіз Стужук опублікувала короткий ролик, у якому торкнулася своїх грудей та зазначила: "Ох вже ці огидні груди Стужук".

Софія не пояснила фоловерам, про що йдеться. Водночас вона запитала їх, чи знають вони, кому цю сторіз треба надіслати.

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