Акторка вагітна первістком.

Відома американська акторка, зірка серіалів "Чому жінки вбивають" та "Білий лотос" 38-річна Александра Даддаріо готується вперше стати мамою. Знаменитість чекає дитину від свого чоловіка – 55-річного телепродюсера Ендрю Форма.

Про свою вагітність артистка сповістила в Instagram, опублікувавши фото з помітно округлим животиком. Зірка зізналася, що зараз вона вже на 6 місяці вагітності. Під фото вона залишила кумедний підпис: "З нетерпінням чекаю, коли моя дитина піде до дитячого садочка з дітьми Марго Роббі та Хейлі Бібер". Як відомо, зірка "Барбі" Роббі також вагітна первістком.

Тривалий час Александра приховувала свій новий статус, тому що хотіла зберегти цінні моменти лише для себе. В минулому в акторки був викидень, тому вона дуже оберігає майбутнього малюка.

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"Це довга і складна історія, тому я не хочу вдаватися в деталі. Переживання та емоційні травми такого роду дуже важко пояснити комусь, хто не пережив те ж саме. Це дуже, дуже боляче", – зазначила Даддаріо в інтерв'ю для Vogue.

До слова, акторка у 2022 році вийшла заміж за Форма. Знаменитість розповідала, що їхнє знайомство було випадковим, пара зустрілася на вулиці.

Після 6 місяців стосунків наприкінці 2021 року закохані оголосили про заручини. У телепродюсера вже є двоє синів від попереднього шлюбу з Джорданою Брюстер.

Нагадаємо, раніше ми писали, що Джастін Бібер та його дружина вперше стануть батьками.

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