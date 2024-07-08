Акторку з помітно округлим животиком сфотографували папараці.

Відома австралійська акторка, зірка фільмів "Барбі" та "Загін самогубців" Марго Роббі, яка раніше заявила про паузу в акторстві, готується вперше стати мамою. У знаменитості помітили округлий животик.

Як пише Daily Mail, 34-річна акторка сама спровокувала чутки про вагітність. Роббі сідала у яхту для прогулянки озером Комо в Італії разом зі своїм чоловіком – британським продюсером Томом Акерлі. В цей момент зірку помітили папараці, які сфотографували її округлий животик.

Вона була одягнена у чорні штани та білу вкорочену футболку, яка підкреслювала животик. Свій образ Марго доповнила чорним блейзером та кремовою шкіряною сумкою. Її коханий був помічений у білій сорочці та темно-зелених штанах. Кадри швидко завірусилися в мережі і стало зрозуміло, що подружжя ось-ось стане батьками.

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Зіркова пара поки що ніяк не коментувала чутки і не оголошували про свій новий статус. До слова, знайомство Марго та Тома відбулося у 2013 році на зйомках фільму "Французька сюїта".

Акторка та продюсер ще довго були просто друзями, а пізніше побудували стосунки. Тоді Акерлі був асистентом режисера, а Роббі грала роль у стрічці. У 2016 році знаменитості уклали шлюб.

Варто вказати, що зірки є співпродюсерами декількох проєктів через свою продюсерську компанію LuckyCap Entertainment, яка випустила фільми "Барбі", "Я, Тоня", "Хижі пташки", "Солтберн".

Нагадаємо, раніше ми писали, що Марго Роббі та Колін Фаррелл зіграють у новому фільмі від режисера "Після Янга".

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