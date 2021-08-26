Мама Скрябіна не вірить, що пісні її сина коштують так мало.

Мама загиблого українського артиста Кузьми Скрябіна заявила, що авторські відрахування за прокат пісень її сина становлять рекордно низьку вартість. При цьому Ольга Кузьменко не вірить, що пісні її сина можуть коштувати всього 44 гривні.

Про це повідомляє Гордон.

За словами жінки, відрахуваннями займається засновник Moon Records Андрій Пасічник.

"Просто вдумайтеся: за другий квартал 2018 року компанії "Кузьма Скрябін" було нараховано авторської винагороди 65,30 грн від Moon Records, які вони отримали від своєї ж компанії в Росії, а за третій квартал роялті склали нуль гривень. Дуже важко уявити, що величезний каталог створених моїм сином хітів, які звучать на всіх радіостанціях і телеканалах, транслюють у YouTube, може приносити так мало грошей. За період із 1 квітня 2014 року до 31 грудня 2016 року, коли музика Андрія звучала на кожному кроці, авторські відрахування до виплати з боку Moon Records, отримані від їхньої компанії в Росії, становили 1446 грн, або в середньому 44 грн на місяць", – сказала Ольга.

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Також вона додала, що зараз поліція розслідує цю справу за фактом шахрайства. Правоохоронці вже відкрили кримінальну справу.

"Я не можу спокійно спостерігати, як грабують найближчих людей Андрія. Проблема в тому, що звітів щодо відрахувань не відкривають навіть слідчим. Це затягує розгляд. Тому складно називати якісь дати суду", – сказала Кузьменко.

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Автор: Діана Могилєвич