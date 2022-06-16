Пара має дуже щасливий вигляд.

Голлівудська актриса Демі Мур після трьох шлюбів знову вирішила влаштувати своє особисте життя. Жіноче щастя вона знайшла з молодим швейцарським шеф-кухарем Деніелом Хаммом, який молодший за свою зіркову кохану на 13 років.

Так, Мур на своїй сторінці в Instagram оприлюднила знімок, на якому постала в обіймах свого бойфренда.

"Відвідування палацу королів і королев... гортайте, щоб побачити королеву", – підписала фото Мур.

Нагадаємо, в 1980-1985 роки Демі Мур була одружена з рок-музикантом Фредді Муром. У 1987-2000 роки була одружена з актором Брюсом Віллісом, від якого у неї є три дочки: Румер Гленн Вілліс, Скаут ЛаРу Вілліс і Таллула Белль Вілліс. У 2005-2013 роки була одружена з актором Ештоном Кутчером.

У своїх мемуарах "Навиворіт", які вийшли у вересні 2019 року, Мур зізналася, що вона була згвалтована в 15-річному віці. Також в цих мемуарах повідомляється, що Мур завагітніла незабаром після того, як вона почала зустрічатися з Кутчером в 2003 році. Вона втратила дитину, дівчинку, яку вона збиралася назвати Чаплін Рей, на 6-му місяці вагітності. Після весілля в 2005 році подружжя шукали способи лікування безпліддя, але Мур почала пити і зловживати вікодіном, і в 2013 році послідувало розлучення.

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