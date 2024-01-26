Актор зробив підтяжку обличчя.

Голлівудський актор Бред Пітт у свої 60 років вирішив трохи омолодитися, тому звернувся за допомогою до пластичних хірургів. Зірка фільму "Містер і місіс Смітт" зробив операцію.

Як розповів косметолог і блогер Dr Jonny, раніше у Пітта були глибокі статичні лінії на обличчі, втрата обсягу в області очей і середньої частини обличчя, а також деяка в'ялість шкіри нижньої частини.

Однак пізніше в мережі з'явилося фото актора, зроблене в Вімбелдоні. На ньому Бред має набагато молодший вигляд. Єдине - у нього залишилися гусячі лапки і складки на лобі.

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"Якщо подивитися збоку на його профіль, ви можете побачити, що зміни контуру нижньої частини обличчя дійсно вражають. І можна сказати, що це пов'язано з підтяжкою обличчя, подивившись на його шрам", - сказав Dr Jonny.

Варто відзначити, що Бред Пітт вважається найкрасивішим чоловіком Голлівуду. А після розлучення з Анджеліною Джолі він знову став завидним холостяком. Однак незабаром він повідомив про новий роман з 31-річною Інес де Рамон. При цьому Джолі поки своє щастя не знайшла.

Нагадаємо, раніше у Анджеліни Джолі виник параліч. Це сталося через стрес.

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