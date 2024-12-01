Співачка зазначила, що він назавжди залишиться в її серці.

Співачка Марія Яремчук не забуває про свого знаменитого батька, легенду української естради Назарія Яремчука. У день, коли йому мало б виповнитися 73 роки, вона опублікувала в Instagram архівний знімок, який раніше не показувала публічно.

На фотографії молодий Назарій Яремчук справляє враження життєрадісної та харизматичної людини.

"Тату 73 роки", - написала Марія.

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Назарій Яремчук, чий голос і пісні знає кожен українець, помер у 1995 році. Його донька Марія продовжує справу батька, розвиваючи власну співочу кар'єру та зберігаючи пам'ять про нього. Зокрема, цьогоріч вона представила документальну стрічку "Яремчук: Незрівнянний світ краси", яка розповідає про життя і творчість видатного артиста.

Що відомо про Наразія Яремчука

30 листопада у селі Рівня на Буковині народився майбутній знаменитий співак Назарій Яремчук. Його голос подарував світові незрівнянні українські пісні, серед яких "Червона рута", "Водограй", "Смерекова хата", "Стожари", "Гай, зелений гай", "Я піду в далекі гори".

Назарій був четвертою дитиною в родині, де музика лунала завжди. Батько співав у церковному хорі, а мати мала гарний голос і грала в театрі. Не дивно, що хлопець успадкував талант до співу.

Саме пісні Володимира Івасюка "Червона рута" і "Водограй" у виконанні Назарія Яремчука принесли йому всесоюзну славу і звання лауреата конкурсів "Алло, ми шукаємо таланти" та "Пісня року".

Нагадаємо, Марія Яремчук вперше поділилася подробицями свого материнства.

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