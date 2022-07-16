У свій 85-й день народження вона буде на сцені разом з колегами і глядачами.

Улюблениця українців Ада Роговцева 16 липня відзначає ювілей - жінці виповнюється 85 років. Актриса розповіла, що такий важливий день відзначатиме на сцені. Про це вона написала на своїй сторінці в Facebook.

"Сьогодні, як зазвичай - гратиму! Золоті мої глядачі! Прошу вас! Не треба квітів. Я багато мала їх за життя! Вони тішать мене і радують, але справжню радість дає можливість наблизити Перемогу! Бо хіба ж ми радіємо зараз?",- написала Роговцева.

Вона закликала своїх шанувальників замість покупки букета пожертвувати кошти волонтерської організації "Дрібне сузір'ячко".

"Акумулятори, далекоміри, ремонти машин.... і ... і ... перелік нескінченний і збільшується", - уточнила іменинниця.

Легенду українського театру і кіно привітали з днем народження фанати і колеги. Серед них - п'ятий президент України Петро Порошенко.

"Символ сучасної України, неймовірного таланту акторка, легенда нашої культури, прекрасна жінка, велика українка, патріотка, яка щиро вболіває за долю своєї країни – це лише мала доля чеснот, які уособлює сьогоднішня іменинниця — Ада Роговцева.

Ада Миколаївна завжди тримає стрій, навіть, коли важко. Вона мати-берегиня для своїх "синів" — захисників, добровольців, волонтерів. Вона нікуди не поїхала з Києва — із початком повномасштабного вторгнення її квартира перетворилася на дім для бійців територіальної оборони. А її власна родина стала на захист країни: разом із дочкою Катериною Степанковою вони почали займаються волонтерством, а онук та зять вступили до територіальної оборони. Ада Миколаївна — приклад та натхнення, як потрібно любити свою країну", - написав Порошенко.

Нагадаємо, Ада Роговцева висловилася про російських окупантів: "Це виродки, які викликають огиду і ненависть".

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