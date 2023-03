Як пишуть ЗМІ, захід відбудеться влітку цього року.

У Великій Британії влітку цього року планують провести масштабний концерт на підтримку України. На ньому виступлять зірки світового рівня - U2, The Rolling Stones, The Killers, Florence and the Machine, Адель та інші. Про це повідомляє видання The Sun, посилаючись на свої джерела.

Відомо, що Захід планують провести на стадіоні "Вемблі". Кошти, отримані в ході концерту, будуть передані на підтримку Україні, яка щодня страждає через війну, розв'язану Росією.

"Це те, що люди давно хотіли зробити, але зараз обрана дата і заброньований стадіон "Вемблі". Запрошення на виступ надсилають світовим зіркам шоу-бізнесу. Організатори оптимістично налаштовані, адже деякі з тих, з ким вони спілкувалися, вже підключилися. Для таких груп, як U2, які досить відверто висловлюють свої погляди на війну, це прекрасна можливість продовжувати розповідати про війну в Україні", - цитує видання інсайдера.

Повідомляється, що концерт транслюватимуть у всьому світі. Це допоможе ще раз нагадати світовій громадськості про те, наскільки важливо не забувати про криваві дії Кремля, через які щодня гинуть мирні люди.

Нагадаємо, Шон Пенн присоромив "Оскар" за недостатню підтримку України.

