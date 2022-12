Швидше додавайте їх в свій плейлист.

У 2022 році світовий культурний фонд поповнився новою музикою, яка буквально розривала всі чарти. Якщо ви пропустили ці хіти, радимо вам надолужити згаяне - включайте колонки голосніше і насолоджуйтеся.

Отже, журнал Rolling Stone склав топ-10 найкращих пісень поточного року.

Пуерто-риканський артист Bad Bunny подарував цьому світу хіт "Titi Me Preguntó", який підірвав не тільки соціальні мережі, але і всі музичні чарти. Тому саме він опинився на першій сходинці цього хіт-параду.

На другому місці співачка Бейонсе з піснею "Cuff It". Прослуховуючи цю пісню, у вас буде відчуття, ніби ви перебуваєте на дискотеці в космосі.

Закриває трійку лідерів Стів Лейсі і його композиція "Bad Habit". У цій пісні він співає про розлуку і спрагу возз'єднатися зі своєю другою половинкою. При цьому йому вдалося меланхолійну музику зробити більш заводною.

На четвертій сходинці хіт-параду розмістилася Тейлор Свіфт з хітом "Karma".

І п'яте місце посіла Rosalia, випустивши в 2022 році трек "Despechá".

Також в топ-10 найкращих треків цього року увійшли:

Quavo і Takeoff - "Hotel Lobby"

Pharrell Williams - "Cash In Cash Out"

Бейонсе - "Break my soul"

Гаррі Стайлс - As It Were

Drake - Jimmy Cooks

Нагадаємо, раніше журнал Time склав список з пісень, які або вже є у вашому плейлисті, або після їхнього прослуховування опиняться там.

