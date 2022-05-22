Тепер Федінчик - Заслужений артист України.

Володимир Зеленський присвоїв звання Заслуженого артиста України акторові Андрію Федінчику, який зараз служить в лавах ЗСУ і захищає свою країну в гарячих точках. Оскільки він зараз на війні, нагороду отримала дружина Андрія Наталка Денисенко.

"Ця нагорода вже півтора року чекала вручення. Андрій не зміг сам отримати, тому що несе службу і вже офіційно військовий", - розповіла українська актриса.

Також Зеленський нагородив орденом княгині Ольги III ступеня актрису Олесю Жураковську.

Нагадаємо, Melovin звинуватив Федишин у виступах за опозиційну партію і несплаті оренди залу після концерту.

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