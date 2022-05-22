Вручення нагород українським діячам мистецтва / Фото - facebook.com/oleksandr.tkachenko.ua

Володимир Зеленський присвоїв звання Заслуженого артиста України акторові Андрію Федінчику, який зараз служить в лавах ЗСУ і захищає свою країну в гарячих точках. Оскільки він зараз на війні, нагороду отримала дружина Андрія Наталка Денисенко. 

"Ця нагорода вже півтора року чекала вручення. Андрій не зміг сам отримати, тому що несе службу і вже офіційно військовий", - розповіла українська актриса. 

Також Зеленський нагородив орденом княгині Ольги III ступеня актрису Олесю Жураковську.

Наталка Денисенко показала нагороду чоловіка

Нагадаємо, Melovin звинуватив Федишин у виступах за опозиційну партію і несплаті оренди залу після концерту.

Вас також можуть зацікавити новини: