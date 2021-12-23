Актор додав, що вже кілька років бореться зі сексуальною залежністю.

Американський актор Джеймс Франко в інтерв'ю радіостанції SiriusXM розповів, що вступав у сексуальні стосунки зі студентками своєї акторської школи.

Він займався з ними сексом з 2014 року - саме тоді він заснував школу. Але вже через кілька років зрозумів, що у нього сексуальна залежність, тому вирішив з нею боротися. Щоб впоратися з постійним сексуальним бажанням він почав відвідувати тематичні збори.

Читайте також"Третій рік вона зі мною": Олена Кравець вперше розповіла про серйозну хворобу"Я визнаю, що дійсно спав зі своїми студентками. Я не спав ні з ким у цьому конкретному класі, але в ході мого викладання я спав зі студентками, і це було неправильно... У той час я думав: якщо це за обопільною згодою, все нормально", - заявив Франко.

При цьому два роки тому студентки звинуватили його в домаганнях. За їхніми словами, актор обіцяв їм ролі в кіно, якщо ті вступлять з ним в інтимний зв'язок. Справа дійшла до того, що студентки подали позов до суду, але сам Джеймс все заперечував. Також в мережі є інформація про те, що він тоді заплатив понад два мільйони доларів за врегулювання судового процесу.

Нагадаємо, раніше кіноактора Володимира Талашко звинуватили у домаганнях його колишні студентки.

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